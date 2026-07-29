Зеленський летить у Люблін: перший візит до Польщі після скандалу з УПА та орденами

Зеленський і Туск / © Associated Press

Реклама

У Польщі підтвердили, що у середу, 29 липня, до Любліна прибуде президент України Володимир Зеленський.

Про це передає польське видання RMF FM з посиланням на канцелярію прем’єр-міністра Дональда Туска.

Реклама

Як повідомлялося, Туск і Зеленський зустрінуться в Любліні. Літак президента України має приземлитися в тамтешньому аеропорту на зворотному шляху зі Сполучених Штатів.

Реклама

Зеленський розповівсть про результати свого візиту до Вашингтона прем’єр-міністру Польщі.

«Сьогодні пополудні в Любліні прем’єр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Темою розмови стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом», — йдеться у повідомленні канцелярії Туска.

Це буде перша зустріч і візит президента України до Польщі з часів конфлікту між Києвом і Варшавою через те, що Зеленський назвав військову частину на честь героїв УПА.

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі. У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.

Реклама

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

Рішення Володимира Зеленського підтримали всі колишні президенти України, які теж відмовилися від своїх польських нагород.

Польські діячі теж влаштували «лавину» відмов від українських нагород.

Реклама

Також у Польщі почастішали акти агресії проти українців, які там проживають.

Новини партнерів