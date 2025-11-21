Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц обговорили "мирний план" Трампа: що вирішили політики

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Еммануель Макрон. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив американський «мирний план» з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлер Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це офіційно повідомили на сайті Федерального уряду ФРН.

У заяві йдеться про те, що європейські лідери підтвердили свою “непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру” та мають намір продовжувати “тісно координувати” дії з цього питання “один з одним, з іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном”.

Реклама

Зазначається, що політики вітають “зусилля США щодо припинення війни в Україні”. Зокрема, пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання “надійних” гарантій безпеки.

“Вони домовилися продовжувати прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення залишалася відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські Збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України”, - йдеться у повідомленні.

Зеленський, Стармер, Мерц і Макрон домовилися, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, Європейський Союз чи НАТО, “вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників”.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про переговори з союзниками та подякував їм за “принципову підтримку України”.

Реклама

Глава держави наголосив, що лідери «цінують зусилля США, президента Трампа та його команди щодо завершення війни» та працюють над документом, який підготувала американська сторона. З його слів, лідер координуються, щоб “принципові позиції були враховані”.

“Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир”, - заявив український лідер.

Нагадаємо, сьогодні по обіді у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Зеленський проводить розмову про "мирний план" Трампа з лідерами Європи. Подробиці розмови не повідомлялися. Втім, було відомо, що участь у ній візьмуть лідери Франції, Великої Британії та Німеччини.