Зеленський, Макрон, Туск, Стармер та Мерц провели телефонну розмову з Трампом: що обговорювали

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер / © Facebook Андрія Сибіги

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Після зустрічі Коаліції охочих у Києві лідери України, Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання.

Про це повідомило МЗС України з посиланням на міністра Андрія Сибігу.

«Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль», — йдеться в повідомленні.

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Сибіга зазначив, що Україна та союзники готові до повного припинення вогню на 30 днів — на суші, в повітрі та на морі — вже з понеділка.

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — додав голова МЗС

Нагадаємо, лідери «коаліції рішучих» із президентом вшанували пам’ять загиблих воїнів.