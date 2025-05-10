ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
1 хв

Зеленський, Макрон, Туск, Стармер та Мерц провели телефонну розмову з Трампом: що обговорювали

Україна готова до припинення вогню вже з понеділка.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер / © Facebook Андрія Сибіги

Після зустрічі Коаліції охочих у Києві лідери України, Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання.

Про це повідомило МЗС України з посиланням на міністра Андрія Сибігу.

«Після зустрічі Коаліції охочих у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели продуктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль», — йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що Україна та союзники готові до повного припинення вогню на 30 днів — на суші, в повітрі та на морі — вже з понеділка.

«Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів», — додав голова МЗС

Нагадаємо, лідери «коаліції рішучих» із президентом вшанували пам’ять загиблих воїнів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie