Зеленський може не приїхати до Гданська: у Польщі заговорили про наслідки конфлікту з "Героями УПА"

Володимир Зеленський / © Getty Images

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Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував президента Кароля Навроцького через намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На його думку, такий крок лише посилює напруженість між Варшавою та Києвом і може мати серйозні дипломатичні наслідки.

Про це Чапутович заявив у програмі Gość Wydarzeń, передає Polsat News.

Він назвав ідею скликати Капітулу ордена та порушити питання про нагороду Зеленського "легковажним дипломатичним актом".

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"Президент нічого не виграв, а ми, Польща, втратили в цій справі величезний престиж. Інструмент, обраний для вирішення цього питання, виявився неадекватним", — заявив колишній очільник МЗС.

За словами Чапутовича, він не підтримує рішення Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів назву "Героїв УПА", однак вважає, що реакція польської влади була помилковою.

"Я вважаю, що цей орден не слід у нього забирати. Але це не означає, що я схвалюю дії президента Зеленського щодо присвоєння одному з військових підрозділів назви "Героїв УПА". Сам цей факт свідчить про слабкість польської дипломатії", — сказав він.

Чапутович назвав рішення Зеленського "великою помилкою", але наголосив, що польським політикам не варто було використовувати цю ситуацію для загострення відносин.

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На його думку, ескалація польсько-українського конфлікту може призвести до того, що Зеленський відмовиться від участі в конференції з відновлення України, яка має відбутися наприкінці червня в Гданську.

Колишній міністр також заявив, що Польща вже тривалий час поводиться з Україною не як із партнером, а в "покровительському тоні", який суверенна держава не може прийняти.

"Політика Польщі щодо України вже давно має недружній характер. Президент Кароль Навроцький ще більше погіршив ситуацію", — сказав Чапутович.

Він також розкритикував заяви польських політиків про те, що Варшава може не підтримати вступ України до Євросоюзу.

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"Ми заявляємо всім, що не погодимося на членство України в ЄС. Це неймовірно поганий сигнал, який дуже погано свідчить про Польщу, а не про Україну", — зазначив дипломат.

На думку Чапутовича, для зниження напруження обидві сторони мають піти на поступки. Зокрема, він згадав питання ексгумації польських жертв на Волині.

Водночас колишній очільник МЗС вважає, що Навроцький зрештою не наважиться позбавити Зеленського ордена Білого Орла, зокрема через суспільний тиск. Якщо ж польський президент все ж таки зробить це, Чапутович назвав би такий крок ще більшою помилкою.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одній з військових частин звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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В уряді Польщі заявили про загострення польсько-українських відносин на тлі цього конфлікту. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою.

У понеділок, 8 червня, у Польщі відбулося засідання Капітули ордену Білого Орла, на якому обговорювали можливість забрати державну нагороду у президента України Володимира Зеленського.

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