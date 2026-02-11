Зеленський може оголосити про вибори та референдум на вимогу США: FT назвало дату

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна почала готуватися до проведення президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа висунула вимогу організувати голосування до 15 травня, пригрозивши в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як зазначають співрозмовники видання, такі кроки відбуваються на тлі посиленого тиску з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною та Росією вже цієї весни.

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого заявив журналістам, що США виступають за припинення війни до початку літа.

Проведення виборів може стати різким політичним поворотом для Зеленського, який раніше неодноразово наголошував, що організація виборчого процесу неможлива під час дії воєнного стану, за умов масового внутрішнього переміщення громадян та окупації близько 20% території країни.

За інформацією джерел FT, глава держави планує оголосити про підготовку до президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

США націлені на мирну угоду щодо України в березні

Зауважимо, 6 лютого Reuters інформувало, що представники США та України під час переговорів обговорювали можливість укладення мирної домовленості між Києвом і Москвою вже у березні. Втім, як повідомили троє поінформованих співрозмовників, реалізація такого плану малоймовірна через відсутність компромісу щодо ключового питання — територіального.

Згідно з варіантом, який нині розглядається сторонами, майбутню угоду планують винести на всенародний референдум в Україні, який може відбутися одночасно з загальнонаціональними виборами. Про це розповіли п’ятеро джерел.

За даними трьох співрозмовників, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер під час зустрічей в Абу-Дабі та Маямі сигналізували українській стороні про доцільність якнайшвидшого проведення голосування.

Двоє джерел також вказали, що, з огляду на наближення листопадових виборів до Конгресу США, Трамп, імовірно, сконцентрується на внутрішньополітичному порядку денному. Відповідно, у вищого американського керівництва буде менше часу та політичного ресурсу для завершення мирних переговорів.

Можливі вибори та референдум у травні

За словами двох джерел Reuters, сторони обговорювали варіант проведення виборів і референдуму вже в травні. Водночас кілька учасників переговорного процесу назвали запропоновані США терміни надто оптимістичними.

Українські виборчі органи оцінюють, що за нинішніх умов підготовка виборів триватиме приблизно шість місяців.

«Американці поспішають», — зазначило одне з джерел, додавши, що теоретично голосування можна підготувати менш ніж за пів року, але це все одно потребує значного часу.

Для організації такого процесу доведеться внести зміни до законодавства, адже під час воєнного стану проведення виборів заборонене. Окрім цього, кампанія вимагатиме значних фінансових ресурсів.

Один зі співрозмовників наголосив, що Київ виступає за припинення вогню на весь період виборчої кампанії задля забезпечення прозорості референдуму, зважаючи на попередні випадки порушення Росією домовленостей про перемир’я.

«Позиція Києва полягає в тому, що жодних домовленостей не може бути до моменту надання Україні гарантій безпеки з боку США та партнерів», — зазначило джерело.

У Білому домі від коментарів утрималися. Офіс президента України та російське посольство у Вашингтоні оперативно не надали відповіді на запити медіа.

Зеленський переконаний у своїй перемозі

Один із українських чиновників повідомив, що Зеленський допускає можливість проведення виборів у відносно близькій перспективі — ця вимога неодноразово звучала з боку США після інавгурації Трампа у січні 2025 року.

За словами співрозмовника, попри певне зниження підтримки від 2022 року, рівень довіри до Зеленського перевищує 50%, і він переконаний у власній перемозі.

Нагадаємо, 7 лютого нардеп Федір Веніславський назвав проведення виборів у травні 2026 року «вкрай малореалістичним». Основна причина — відсутність закону: робоча група ще дискутує, документ навряд чи потрапить до Ради в лютому, а його ухвалення можливе не раніше березня. Навіть за умови підписання, два місяці на технічну організацію з огляду на безпеку — це неможливо.

До слова, більшість українців (64%) підтримують проведення президентських виборів невдовзі після перемир’я як демократичний крок, свідчить опитування КМІС.