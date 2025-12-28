Зеленський може відвести війська: FT назвало умову для такого кроку

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у суботу під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова вивести війська з лінії фронту та створити демілітаризовану зону, якщо Росія зробить аналогічний крок.

В обмін Київ хоче отримати надійні гарантії безпеки, які чітко визначатимуть дії союзників у разі повторного порушення Москвою мирної угоди, повідомляє Financial Times.

Крім того, Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони, включно з можливою європейською військовою присутністю на території України.

Президент також підкреслив, що будь-які рішення щодо передачі окупованих територій Росії можуть бути ухвалені лише після проведення референдуму в безпечних умовах, який забезпечить дотримання прав місцевого населення.

Ще одним ключовим пунктом українського плану є Запорізька атомна електростанція. Зеленський пропонує передати її під міжнародний контроль, а електроенергію, що виробляється станцією, розподіляти між обома сторонами лінії фронту.

Джерела FT відзначають, що під час розмови Зеленський чітко окреслив умови, за яких Україна готова рухатися до демілітаризації та мирного врегулювання, однак він не очікує добровільної відмови Москви від своїх максималістських вимог. Головним завданням для Києва залишається отримання чітких міжнародних гарантій безпеки та підтримки союзників у разі порушень Росією будь-яких домовленостей.

