Зеленский може поїхати на Аляску: чи візьме він участь у зуcтрічі Трампа і Путіна — CNN

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

США не зазначали президента України Володимира Зеленського учасником саміту на Алясці, який відбудеться в п’ятницю 15 серпня між главою Штатів Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Проте Білий дім не повністю виключає можливість участі Зеленського у деяких зустрічах.

Про це пише CNN із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

«Один із чиновників Білого дому наголосив, що будь-які зустрічі за участю Зеленського, швидше за все, відбудуться після зустрічі Трампа та Путіна», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у заяві Трампа не говорилося, чи буде Зеленського залучено до цього процесу і коли саме. Однак глава України та європейські лідери наголошують на необхідності участі України в будь-яких обговореннях про припинення війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відкритий для тристороннього саміту за участі кремлівського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Але наразі Білий дім планує двосторонню зустріч на Алясці, про яку просив російський очільник.

Трамп планує зустрітися з Путіним на Алясці в п’ятницю, 15 серпня. Глава США заявив, що сторони, включаючи президента України Володимира Зеленського, близькі до угоди, яка може покласти край конфлікту тривалістю у три з половиною роки.

«Президент США відкритий для тристороннього саміту з Путіним і Зеленським, але поки що Білий дім планує двосторонню зустріч на прохання Путіна, повідомив представник Білого дому. З російськими та українськими офіційними особами не вдалося оперативно зв’язатися для отримання коментарів щодо перспектив тристоронньої зустрічі», — йдеться у повідомленні Reuters.