Зеленський може залишитися без Ордена Білого Орла: рішення очікують уже найближчими днями

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький може вже найближчими днями ухвалити рішення щодо скасування Ордена Білого Орла, яким Володимира Зеленського раніше нагородив експрезидент Анджей Дуда.

Як пише Rzeczpospolita, 8 червня відбулося засідання Капітули ордена, однак її рекомендацію досі не оприлюднили. У президентському оточенні пояснюють паузу тим, що Варшава залишає для української сторони “вікно можливостей”.

За даними джерел видання у президентському палаці, Навроцький хоче показати, що не діє емоційно у міжнародних питаннях, у чому його звинувачують політики з польського урядового табору. Водночас співрозмовники газети зазначають, що “час для Києва не є необмеженим: ідеться радше про дні, ніж про тижні”.

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За інформацією Rzeczpospolita, єдиним кроком, який міг би змінити позицію польського президента, в його оточенні називають зміну назви українського військового підрозділу “Герої УПА” на іншу.

Глава Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що тепер рішення залежить від української сторони.

«М’яч на боці України. Якщо це не викличе позитивної реакції, процедура завершиться рішенням президента», — сказав він на пресконференції.

За словами Пшидача, якщо з боку України не буде “реальних дій або жестів”, процедура зрештою завершиться рішенням Навроцького.

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Водночас польський уряд також закликає до пошуку домовленості. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нинішня пауза дає Навроцькому час для остаточного рішення, а Зеленському — “можливість переглянути свою позицію”.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своїй останній заяві щодо цієї теми також закликав до порозуміння між Зеленським і Навроцьким.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Володимира Зеленського ним нагородив Анджей Дуда 2023 року.

Скандал між Польщею та Україною: що передувало

Скандал між Україною та Польщею виник після рішення Володимира Зеленського надати одному з українських військових підрозділів почесне найменування “Героїв УПА”. У Варшаві це викликало різку реакцію, а в польському політичному середовищі заговорили про можливість позбавити українського президента Ордена Білого Орла, який він отримав у квітні 2023 року.

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У польському уряді заявили, що ситуація загострила відносини між Києвом і Варшавою. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Україну зважати на важливість стратегічного партнерства з Польщею.

Водночас у Варшаві наголосили, що цей конфлікт не означає блокування європейського шляху України. Туск заявив, що Польща й надалі підтримуватиме вступ України до ЄС, однак така підтримка має ґрунтуватися на чітких європейських правилах, які гарантуватимуть безпеку самої Польщі.

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