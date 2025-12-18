Зеленський може затриматися в Польщі для ще однієї зустрічі

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв затриматися в Польщі, щоб зустрітися завтра, 19 грудня, з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, який повернеться із саміту ЄС.

Заяву очільника польського уряду журналістам у Брюсселі цитує Укрінформ.

За словами Дональда Туска, президент Зеленський сказав йому під час їхньої розмови у Берліні, що не уявляє собі візиту до Польщі без зустрічі з польським прем’єр-міністром.

Для цієї зустрічі, сказав Туск, є очевидні причини, оскільки уряд Польщі також реалізує свою політику щодо України.

«Я попередив його, що з очевидних причин в його інтересах, аби я був присутній на Єврораді до кінця. Він сказав, що почекає в будь-якому разі», — повідомив польський прем’єр.

Нагадаємо, увечері 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Варшави, де наступного дня в нього запланована зустріч з президентом Польші Каролем Навроцьким.

За кілька днів до візиту в канцелярії польського президента окреслили перелік тем, які будуть обговорені на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Президент Кароль Навроцький заявив, що ця зустріч може стати «новим початком відносин» двох країн «з повагою до стратегічних інтересів Польщі».