Володимир Зеленський / © Associated Press

Наразі за результатами перемовин зі США готові 20 пунктів мирного плану щодо завершення війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії.

За його словами, початкову пропозицію було скорочено з 28 до 20 пунктів у Женеві та «фінально узгоджено» під час переговорів минулих вихідних у Флориді.

«В Ірландії сьогодні зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у США. Наразі є 20 пунктів, які були напрацьовані у Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати — з того, що я бачив», — сказав президент.

Зеленський додав, що це знаменує собою «один із найскладніших, але водночас і найоптимістичніших моментів» для миру в Україні.

«Зараз, як ніколи раніше, є шанс покласти край цій війні», — сказав Зеленський.

Він додав, що очікує повідомлення від команди США одразу після їхньої зустрічі з Путіним та іншими кремлівськими чиновниками.

«Я готовий підтримувати всі сигнали [що наближають кінець війни]», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що переговори між США та Україною відбулися в неділю, 30 листопада у Флориді.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Американську сторону представляв держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер.