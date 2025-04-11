ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
866
Час на прочитання
1 хв

Зеленський на "Рамштайні" назвав єдиний спосіб примусити Росію до миру

Минув рівно місяць, відколи Москва відмовилася від пропозиції повного й безумовного припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія повинна отримати найскладніші умови на полі бою та в міжнародних відносинах, щоб стати на шлях до справжнього миру.

Про це заявив у п’ятницю, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні групи «Рамштайн».

«Стабільна, передбачувана й достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут, в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна нарешті завершилася. І вона повинна завершитися за столом переговорів», — наголосив він.

Зеленський нагадав, що сьогодні минув рівно місяць від того моменту, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню.

За його словами, цей місяць абсолютно чітко показав, що Росія є єдиною причиною цієї війни.

«Без сили проти Росії не буде й готовності в Росії приймати та виконувати будь-які реалістичні й ефективні пропозиції щодо миру. Я дякую всім, хто підтримує саме таку політику — політику реальних результатів», — зазначив український президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що припинення вогню повинно бути повним і безумовним, мати чіткий термін, а контролювати його дотримання повинні США та, можливо, якась із європейських країн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie