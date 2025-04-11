Зеленський на "Рамштайні" назвав єдиний спосіб примусити Росію до миру

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія повинна отримати найскладніші умови на полі бою та в міжнародних відносинах, щоб стати на шлях до справжнього миру.

Про це заявив у п’ятницю, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні групи «Рамштайн».

«Стабільна, передбачувана й достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут, в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна нарешті завершилася. І вона повинна завершитися за столом переговорів», — наголосив він.

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Зеленський нагадав, що сьогодні минув рівно місяць від того моменту, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного й безумовного припинення вогню.

За його словами, цей місяць абсолютно чітко показав, що Росія є єдиною причиною цієї війни.

«Без сили проти Росії не буде й готовності в Росії приймати та виконувати будь-які реалістичні й ефективні пропозиції щодо миру. Я дякую всім, хто підтримує саме таку політику — політику реальних результатів», — зазначив український президент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що припинення вогню повинно бути повним і безумовним, мати чіткий термін, а контролювати його дотримання повинні США та, можливо, якась із європейських країн.