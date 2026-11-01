- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 582
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський на саміті G20 у Маямі: Трамп відповів, чи готовий його запросити
Президент США заявив, що не має заперечень проти запрошення Володимира Зеленського на саміт «Групи двадцяти».
Президент США Дональд Трамп заявив, що із задоволенням запросив би президента України Володимира Зеленського на саміт G20 у Маямі.
Відео його відповіді оприлюднив акаунт Rapid Response 47 у соцмережі X.
Під час спілкування з пресою журналісти запитали Трампа, чи запросить він українського президента на саміт, зважаючи на те, що США запросили очільника Кремля Володимира Путіна.
«Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем», — відповів Трамп.
Водночас у цій відповіді американський президент не уточнив, чи вже надіслали Зеленському офіційне запрошення.
Тим часом нагадаємо, що Трамп і Путін можуть зустрітися в листопаді