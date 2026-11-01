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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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582
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Зеленський на саміті G20 у Маямі: Трамп відповів, чи готовий його запросити

Президент США заявив, що не має заперечень проти запрошення Володимира Зеленського на саміт «Групи двадцяти».

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що із задоволенням запросив би президента України Володимира Зеленського на саміт G20 у Маямі.

Відео його відповіді оприлюднив акаунт Rapid Response 47 у соцмережі X.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали Трампа, чи запросить він українського президента на саміт, зважаючи на те, що США запросили очільника Кремля Володимира Путіна.

«Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем», — відповів Трамп.

Водночас у цій відповіді американський президент не уточнив, чи вже надіслали Зеленському офіційне запрошення.

Тим часом нагадаємо, що Трамп і Путін можуть зустрітися в листопаді

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