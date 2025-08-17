Зеленський на зустрічі з Трампом отримає вагому підтримку

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У неділю, 17 серпня, низка європейських лідерів заявили, що завтра приєднаються до зустрічі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні. Їхня присутність повинна убезпечити українського лідера від негостинного прийому в Білому домі, як це було вже у лютому цього року.

Про це повідомляє видання Sky News.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що приєднається до розмови «на прохання президента Зеленського», додавши, що вона «та інші європейські лідери» зустрінуться в Білому домі в понеділок.

Про своє участь у переговорах у Вашингтоні також повідомили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.

У повідомленні Даунінг-стріт йдеться, що британський прем’єр-міністр «готовий підтримати цей наступний етап подальших переговорів і підтвердить, що його підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно».

Як зазначає видання, в групі підтримки Зеленського провідну роль можуть відіграти не співголови «коаліції охочих» Стармер та Макрон, а президент Фінляндії Александр Стубб, у якого дуже добрі стосунки із Трампом.

Кажуть, що приятельські стосунки фінського та американського президентів виникли після того, як Стубб провів день, граючи в гольф з Трампом на його курорті Мар-а-Лаго.

Також президент Фінляндії раніше зробив комплімент Трампу, назвавши його «єдиною людиною, яка може бути посередником в мирній угоді», додавши, що президент США — «єдиний, кого боїться Путін».

Водночас Стубб неодноразово висловлював підтримку Україні, а Фінляндія, разом з іншими скандинавськими країнами та трьома балтійськими державами, була серед найпалкіших прихильників країни.

Вторгнення 2022 року спонукало Фінляндію, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, вступити до НАТО два роки тому.

Нагадаємо, напередодні журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що президент держави-агресорки висловив готовність заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Але натомість він вимагає виведення українських військ з Донецької області.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.