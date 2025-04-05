Зеленський наказав СБУ розслідувати витік секретної інформації стосовно угоди: що відомо

Президент Зеленський розпорядився розслідувати витік американської пропозиції щодо українських активів / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський наказав СБУ розслідувати можливий витік секретної інформації, що стосується пропозиції США щодо українських активів.

Про це пише Financial Times.

Згідно з інформацією, українські чиновники були здивовані масштабом вимог США, а окремі пункти пропозиції назвали політично неприйнятними.

Реклама

Президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського у «спробі відмовитися» від угоди та попередив, що український лідер зіткнеться з «великими проблемами», якщо документ не буде підписано найближчим часом.

Урядові джерела повідомляють, що перевірки на поліграфі проводилися серед співробітників кількох міністерств, однак точна кількість допитаних невідома.

Як відбувся витік

Першим про існування секретного документа повідомив 26 березня депутат Ярослав Железняк. Він оприлюднив частину умов угоди, заявивши, що отримав її копію.

Наступного дня Financial Times також опублікувала зміст документа.

28 березня Зеленський в інтерв’ю FT заявив, що «витік американського документа виглядає дивно».

Що передбачає угода США

Оновлена пропозиція США замінює попередню рамкову угоду, підписану у лютому. Вона передбачає створення спільної наглядової ради для керування прибутками від видобутку нафти, газу та корисних копалин по всій Україні.

Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що така угода може поставити під загрозу суверенітет України, перенаправити фінансові потоки за кордон та ускладнити інтеграцію з ЄС.

«Ми не можемо прийняти жодних домовленостей, які загрожують нашому шляху до ЄС», — заявив Зеленський.

Також він повідомив, що українські юристи та урядовці працюють над змінами в американській пропозиції, які, за їхнім сподіванням, будуть враховані перед візитом делегації України до Вашингтона наступного тижня.

Нагадаємо, за інформацією Politico, Україна використала пропозицію про видобуток цінних металів, щоб схилити президента США Дональда Трампа до подовження підтримки Києва.