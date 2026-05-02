Зеленський наклав санкції на ексглаву ОП Андрія Богдана

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій щодо українського юриста Андрія Богдана, який раніше очолював Офіс президента.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Загалом цим указом уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб.

Їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Окрім Андрія Богдана, санкції застосовані щодо українського бізнесмена Богдана Пукіша, соратника та партнера підсанкційного екснардепа та державного зрадника Віктора Медведчука, а також щодо російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна і функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, на початку квітня президент Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження щодо 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

