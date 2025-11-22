Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Європейські лідери намагаються виграти для України час після ультиматуму США щодо 28-пунктового плану миру з Росією. Вашингтон пригрозив припинити всю військову та розвідувальну допомогу, якщо Київ не погодиться на умови до наступного четверга, що передбачають значну поступку територій і обмеження збройних сил.

Про це пише видання Bloomberg.

У матерілі йдеться про те, що, президент Володимир Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших європейських країн поспішно реагують на вимоги США, щоб Україна погодилася на 28-пунктовий план, представлений цього тижня. План передбачає передачу частини територій, контрольованих Україною, обмеження військової потужності та поступове скасування санкцій проти Росії.

Європейські дипломати намагаються знайти спосіб переписати значну частину документа, подаючи його як конструктивні оновлення, щоб уникнути катастрофічних наслідків для України та зберегти єдність союзників. У рамках цих переговорів німецький канцлер Фрідріх Мерц зв’язався з президентом США Дональдом Трампом, щоб домовитися про подальші консультації на рівні радників із національної безпеки.

За словами обізнаних джерел, секретар армії США Ден Дрискелл вже повідомив європейських послів, що угоду потрібно укласти якнайшвидше, оскільки Україна опинилася у складній ситуації. Президент Трамп, за даними джерел, наполягає на швидкому мирному рішенні, демонструючи готовність відмовитися від подальшої участі США у конфлікті, якщо угода не буде підписана.

«Він мусить це прийняти — і якщо не прийме, тоді вони можуть продовжувати воювати», — сказав Трамп, додавши, що Зеленський «в якийсь момент має погодитися на щось». Разом із тим президент США допустив певну гнучкість у термінах, зазначивши, що дедлайн на 27 листопада може бути продовжений у разі необхідності.

Деталі плану передбачають, що українські регіони Крим, Луганськ та Донецьк будуть «де-факто російськими, у тому числі визнані США», проведення виборів протягом 100 днів, відмову від членства в НАТО та скорочення чисельності збройних сил. План також передбачає економічне партнерство України з Росією після зняття санкцій, а США отримають частину прибутків від відновлення країни.

Наслідком плану може стати серйозне обмеження здатності НАТО приймати нових членів, що потребує погодження всіх 32 держав-учасниць. Багато пунктів вже відкидалися Україною та її європейськими союзниками у минулому.

Поки Європа намагається знайти компроміс, старші республіканці Конгресу США висловлюють різку критику плану. Сенатор Роджер Вікер назвав його «проблемним» і сумнівається у здатності принести мир. Сенатор Мітч Макконнелл звинуватив адміністрацію у спробі задовольнити Путіна, а не забезпечити реальний мир.

Згідно з повідомленнями, Зеленський спілкувався з віцепрезидентом США JD Vance та Дрискеллом майже годину, обговорюючи деталі плану. Президент Росії Володимир Путін також висловився щодо угоди, звинувативши Київ у блокуванні миру і зазначивши, що останню пропозицію ініціювали США, а не Росія.

Експерти застерігають, що переговори по такому масштабному плану, який зачіпає ключові території та безпекові гарантії, навряд чи можуть бути завершені за кілька днів. Європейські лідери готуються до подальших дискусій на саміті G-20 у Йоганнесбурзі, щоб окреслити наступні кроки і зберегти єдність у підтримці України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США та Росія прийняли рішення, що Україна повинна прийняти «мирний план», та дали дедлайн.