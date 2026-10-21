Зеленський намагається повернути Трампа на бік України: чи вдасться це зробити — Foreign Policy

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський намагається відновити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа в момент, коли американський президент дедалі активніше демонструє готовність до зближення з Росією. У Києві розраховують, що особисті переговори зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом допоможуть зменшити напруження, перш ніж Вашингтон зробить нові кроки назустріч Москві.

Про це пише Foreign Policy.

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У вівторок Зеленський прибув до Осло, де провів низку зустрічей, присвячених війні Росії проти України та європейській безпеці. Серед них були переговори з Віткоффом, до яких дистанційно долучився зять Трампа Джаред Кушнер.

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Однією з ключових тем стала американська військова підтримка. Сторони обговорювали повідомлення про можливе обмеження передавання Києву важливої розвідувальної інформації, а також потребу України в додаткових ракетах-перехоплювачах Patriot.

Відносини Києва і Вашингтона різко погіршилися

Напруження посилилося після того, як минулого тижня Україна несподівано втратила доступ до частини військових сервісів супутникового зв’язку Starlink. За даними видання, через це було зірвано кілька бойових місій.

Київ та керівник SpaceX Ілон Маск заявляли, що рішення про припинення зв’язку надійшло від адміністрації Трампа. Сам президент США це заперечував.

Паралельно з’явилися повідомлення, що американські військові погрожували обмежити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Foreign Policy пише, що сукупність цих подій стала одним із факторів, після яких Зеленський відмовився від оголошеного Трампом перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах Росії та України.

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У Білому домі цей крок, за оцінкою видання, сприйняли негативно. Уже в понеділок Трамп зробив серію різких заяв на адресу Києва.

«Росія, чесно кажучи, непогано дає раду з Україною», — заявив він, додавши, що «Зеленський не дуже допомагає справі».

Трамп також сказав, що Україні варто знайти «когось іншого для переговорів». Водночас він допустив можливість переговорів США з Росією та Китаєм щодо майбутнього України. Така перспектива, зазначає Foreign Policy, викликала занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються опинитися осторонь обговорення майбутнього української держави.

Трамп посилює тиск на Україну

Foreign Policy пов’язує нову лінію Вашингтона також із прагненням Трампа знизити ціни на паливо. За даними видання, президент США тисне на Україну, домагаючись від неї поступок російським вимогам.

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Одним із таких кроків стало призупинення американських санкцій щодо експорту російського дизельного пального. Група американських сенаторів від обох партій публічно розкритикувала це рішення, назвавши його «подарунком нашому противнику і зрадою наших союзників».

Паралельно обговорюється потенційна багатомільярдна угода, пов’язана з російським «Лукойлом». До цього ж контексту видання заносить і спробу домовитися про тимчасове припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Спочатку Зеленський доволі різко реагував на ці кроки. Домовленість щодо російського дизеля він називав «подарунком на день народження» Володимиру Путіну, а минулого тижня в інтерв’ю Financial Times заявив, що Трамп має симпатію до диктаторів.

Однак після переговорів в Осло тон українського президента змінився. У вівторок він написав, що Україна «вдячна» Сполученим Штатам за продовження підтримки.

Водночас, зазначає Foreign Policy, Зеленський не погодився з усіма вимогами Вашингтона.

Після зустрічей із Віткоффом та Кушнером президент України запропонував знову припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, але лише за умови взаємності — Москва також має припинити атаки на українську енергетику.

Менш ніж за добу до цього Росія знову атакувала українські енергетичні об’єкти балістичними ракетами та безпілотниками.

Зеленський окремо звернув увагу, що Україна не отримала попередження про підготовку цієї атаки. Foreign Policy розглядає цей епізод у контексті погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном, а також гострого дефіциту ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних Україні для захисту від російської балістики.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Осло Володимир Зеленський провів переговори з американською стороною щодо можливого завершення війни. Серед ключових тем були гарантії безпеки для України та подальші кроки переговорного процесу. Напрацьовані пропозиції мають передати Росії.

Окремо Зеленський повідомив, що зі США обговорювали так званий «полегшений» аналог 5 статті НАТО. За його словами, Вашингтон запевнив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути сильними, хоча остаточної моделі поки немає і сторони розглядають різні варіанти.

У Москві тим часом заявили, що готові розглянути пропозиції представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак одразу наголосили, що не планують іти на політичні поступки.

На тлі переговорів Росія не припиняє ударів по українській енергетиці. Через наслідки атак 21 жовтня в частині областей запроваджують вимушені графіки відключень електроенергії для населення та промисловості.

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