Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
704
Час на прочитання
1 хв

Зеленський напередодні мирних переговорів: "Буде багато роботи"

Президент сподівається на результат під час переговорів української делегації у США.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від понеділка — важливий період для нашої країни. Зокрема, стартують переговори української делегації.

Про це він написав у Телеграм.

«На тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру», — зазначив він.

Нагадаємо, українська делегація вирушила у США на переговори зі спеціальним посланцем американського президента Стівом Віткоффом. До Штатів відправилися секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров та перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Візит української делегації до США відбувається у делікатний момент, коли Володимир Зеленський стикається з відставкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака на тлі посиленням внутрішнього тиску через корупційний скандал.

