Зеленський натякнув на можливість масштабного обміну полоненими

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії за посередництва США в Абу-Дабі (ОАЕ) у вівторок, 10 листопада, сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

Про це повідомляє НОВИНИLIVE.

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«Нам потрібно чинити тиск на Росію. Якщо ми зможемо отримати результати обміну 1000 військовополоненими, це буде дуже важливий результат», — сказав він.

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Мирні переговори в Абу-Дабі — що відомо

10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) тривали тристоронні мирні переговори щодо припинення війни в Україні за участю делегацій України, Росії та США, а також за присутності представників ЄС та партнерів.

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що другий переговорний день розпочнеться із зустрічі України, США та Росії. Після цього українська делегація планувала провести окремі консультації з європейськими партнерами.

Чи відбулася запланована зустріч із європейськими представниками після завершення тристоронніх переговорів, наразі не уточнюється.

Водночас, за даними Politico, одним із головних питань другого дня мало стати територіальне врегулювання.

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Видання повідомляло з посиланням на американських посадовців, що у Вашингтоні вбачають певну готовність сторін до обговорення можливих компромісів. Водночас конкретних домовленостей щодо територій публічно не представлено.

Територіальне питання залишається однією з головних розбіжностей між Києвом і Москвою. Росія вимагає передачі їй районів Донбасу, які залишаються під контролем України. Київ відкидає вимоги про виведення українських військ із цих територій.

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