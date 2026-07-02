Зеленський натякнув на наближення фіналу війни: що сказав про вибори восени

Зеленський прокоментував чутки про одночасні вибори в Україні та РФ у вересні

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Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки, що Україна і Росія можуть одночасно провести вибори у вересні.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на місці удару біля однієї із багатоповерхівок у Дарницькому районі у четвер, 2 липня.

«У нього вибори у вересні. У нього (Путіна — Ред.). І нашим політикам треба не забувати, що вибори не у нас. Нам треба відстояти свою державу. У нього вибори у вересні. Йому потрібно згуртувати суспільство, яке буде підтримувати його „Єдину Росію“. Він боїться хаосу. І показати йому потрібно м’язи. А на полі бою м’язів показати він не може», — сказав Зеленський.

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«Ми дуже близькі (ймовірно, Зеленський мав на увазі завершення війни — Ред.). Не можна розслаблятися», — додав президент.

Нагадаємо, за інформацією джерел «Української правди», влада обговорювала сценарій виборів восени.

Своєю чергою 16 червня Володимир Путін підписав указ про проведення парламентських виборів до Держдуми РФ, які заплановані на вересень 2026 року.

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