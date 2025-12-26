Зеленський найближчими днями може відвідати США: деталі від Kyiv Post

© Associated Press

Реклама

Вже найближчими днями президент України Володимир Зеленський може відвідати американську Флориду для перемовин з посадовцями Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовника видання, зустріч може відбутися у маєтку Мар-а-Лаго, що належить американському президентові Дональду Трампу. Українські посадовці вже зустрічалися там з американськими переговірниками для обговорення мирних пропозицій.

Реклама

Якщо все піде за планом, каже джерело, то візит українського лідера може відбутися вже 28 грудня.

«Рівень конкретики на переговорах вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші частини — гарантії безпеки, контроль і юридичні зобов’язання Росії — досі залишаються дуже невирішеними», — розповів анонімний чиновник.

З його слів, «рівень конкретності вищий, ніж ми бачили раніше». Втім, «найскладніші частини — гарантії безпеки, правозастосування та правові зобов’язання Росії — все ще залишаються невирішеними».