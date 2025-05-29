Зеленський "наїхав" на Трампа: заявив про його відповідальність за закінчення війни

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Сполучені Штати економічно мають можливість зменшити могутність Росії і змусити Путіна припинити війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

«Вони можуть просто послабити російський збройний комплекс. А разом з ним і здатність воювати проти нас, дестабілізовувати африканські країни, Сирію та багато іншого. Америка має фінансові ресурси, має інтереси на інших континентах і має засоби для цього», — зазначив глава держави.

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На думку Зеленського, Штати «можуть не хотіти давати нам зброю, але повинні зупинити виробництво російської зброї пбо зупинити постачання зброї до Росії».

«Вони мають право не забезпечувати нас протиповітряною обороною, наприклад. І вони можуть сказати, що вони розробили „Петріоти“, і вони не дадуть нам ці системи озброєння. Але вони не мають права, не реагувати, якщо ракети атакують нас і вб’ють нас. І це сьогодні лежить на плечах президента Трампа. Він був обраний президентом США, і він має цю владу та цю здатність, і я вважаю, відповідальність за припинення війни — відповідальність як президента», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський сказав, коли може настати мир в Україні і за якої умови.