Зеленський назвав 5 пунктів, які Україна обговорить сьогодні зі США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 27 грудня, українська та американська делегації обсудять низку важливих питань.

Про це голова держави повідомив журналістам, відповідаючи на запитання.

«Сьогодні маємо двосторонній трек, на якому обговоримо гарантії безпеки Україна-США, гарантії безпеки Україна-Європа, військовий вимір, план добробуту та відновлення. І пʼяте — план послідовних дій. Ми хочемо запропонувати як крок за кроком можна зробити так, щоб всі плани запрацювати. США безумовно проговорять це з РФ і будемо мати фідбек», — зазначив президент України.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, треба працювати над тим, щоб був мінімум неузгоджених питань у майбутній мирній угоді, але в України є чіткі «червоні лінії» — зокрема, це питання окупованих територій і Запорізька АЕС.

Глава держави також наголосив, що паралельно триває робота над мирним планом із 20 пунктів. За його словами, цей документ передбачає участь і згоду чотирьох сторін — України, США, Європи та Росії. Без Москви реалізація такого плану неможлива.