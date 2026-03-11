Зеленський назвав, через що може початися Третя світова війна

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поєднання зусиль Росії та Ірану у виробництві дронів становить значну загрозу для світу і потенційно може призвести до Третьої світової війни.

Про це він розповів в інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

За словами президента, українська розвідка фіксує присутність російських деталей у дронах «Шахед», які використовуються у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення Москва активно застосовувала іранську зброю, а зараз Іран використовує подібні технології у конфліктах на Близькому Сході та атакує американські бази.

Реклама

Зеленський наголосив, що ескалація може мати глобальні наслідки.

«Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни», — зазначив президент.

Він додав, що конфлікт може різко загостритися, якщо його не зупинять найближчим часом.

«Я не бачу коротких операцій. Якщо це не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну», — підкреслив Зеленський.

Реклама

Як відомо, Іран активно використовує ударні дрони «Шахед», з якими навіть США важко боротися.

Через це Сполучені Штати звернулися до України з проханням надати фахівців для протидії дронам, і Зеленський відгукнувся на цей запит.

Раніше повідомлялося, що війна з Іраном спричинила лихоманку на укриття серед еліт США та Близького Сходу.

Ми раніше інформували, що українські правоохоронці встановили особу іранського генерала, який допоміг Росії налагодити виробництво ударних дронів Shahed-136.