Що в документі, який Віткофф повіз Путіну, та чи готова Україна до обміну територій: Зеленський дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що документ, який спецпосланець США Стів Віткофф повіз Володимиру Путіну після переговорів в Осло, містить різні пропозиції американської сторони. За словами глави держави, серед принципових позицій України — неприйнятність нейтрального статусу та обмеження української армії.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ведучій ТСН. Тиждень Аллі Мазур.

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Він саме прокоментував документ із пропозиціями американської сторони, який спецпосланець США Стів Віткофф повіз президенту РФ Володимиру Путіну після переговорів в Осло.

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За словами Зеленського, документ містить різні напрямки та пропозиції американської сторони, зокрема щодо підходів до безпеки України. Однак Київ має чіткі позиції щодо питань, які не можуть бути предметом компромісу.

«Ми не можемо говорити про нейтральність нашої країни… І ми не повинні. Наше бачення, в принципі, спільно з американцями, ми не можемо говорити про обмеження української армії», — наголосив президент.

Він також підкреслив, що гарантії безпеки для України не можуть визначатися Росією.

«Наші гарантії безпеки не можуть бути надиктовані російською стороною. Тож висновки зрозумілі. Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються», — заявив Зеленський.

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Чи готова Україна до обміну територіями

Окремо президент прокоментував пропозиції щодо можливого обміну територіями. За його словами, американська сторона неодноразово порушувала це питання, зокрема обговорювала, на які принципові речі Україна могла б погодитися в обмін на інші домовленості.

Водночас Зеленський наголосив, що питання територій, за позицією української сторони, має розглядатися безпосередньо керівниками держав, а інші питання можуть обговорювати технічні групи.

«Питання території — це червона лінія, яка може обговорюватися тільки на рівні лідерів. Це для нас і було константою завжди. Але питання території, безумовно, американці піднімають часто: на що ми готові обмінювати ті чи інші принципові речі… Всі мають зрозуміти, що ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення. Якщо територіального питання, то на рівні лідерів. Інших питань — на рівні технічних груп», — сказав він.

Коли можуть обговорити пропозиції

Зеленський зазначив, що в документі передбачені й інші формати та пропозиції для подальшого спілкування. За його словами, обговорення цих питань може відбутися в листопаді 2026 року.

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«В листопаді можна все це обговорити», — заявив президент.

Нагадаємо, у Росії визнали, що розрахунки на швидке приборкання України за допомогою президента США Дональда Трампа не виправдали сподівань. Помічник Путіна Юрій Ушаков у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Вашингтону так і не вдалося домогтися від Києва капітуляції через підтримку ЄС.

Раніше у Кремлі заявили, що після 4 листопада Росія нібито готова повернутися до переговорного процесу в тристоронньому форматі за участю України та США. Той самий Юрій Ушаков зазначав, що контактів щодо «українського питання» не було вже давно.

Тим часом Сполучені Штати, які раніше називали оборону України передовою у світовій боротьбі за свободу, за адміністрації Дональда Трампа почали спрямовувати фінансові потоки до Москви. Про це вже пишуть провідні західні ЗМІ.

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