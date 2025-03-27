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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2394
Час на прочитання
1 хв

Зеленський назвав дві країни, які представлятимуть Європу на мирних переговорах

Рішення про представництво Європи за столом переговорів було ухвалене на українському саміті в Парижі.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.

Про це він сказав за підсумками саміту «коаліції рішучих» у Парижі 27 березня.

«Ми домовилися, що Європу представлятимуть Франція та Британія — Стармер і Макрон», — сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що це важливо.

«Це чітка позиція, і ми хотіли б надіслати цей сигнал», — сказав він, додавши, що США «безсумнівно» його почують.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
2394
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