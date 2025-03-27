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Зеленський назвав дві країни, які представлятимуть Європу на мирних переговорах
Рішення про представництво Європи за столом переговорів було ухвалене на українському саміті в Парижі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.
Про це він сказав за підсумками саміту «коаліції рішучих» у Парижі 27 березня.
«Ми домовилися, що Європу представлятимуть Франція та Британія — Стармер і Макрон», — сказав український лідер.
Зеленський наголосив, що це важливо.
«Це чітка позиція, і ми хотіли б надіслати цей сигнал», — сказав він, додавши, що США «безсумнівно» його почують.
Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.