Зеленський назвав дві країни, які представлятимуть Європу на мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах про мир в Україні Європу представлятимуть Франція та Велика Британія.

Про це він сказав за підсумками саміту «коаліції рішучих» у Парижі 27 березня.

«Ми домовилися, що Європу представлятимуть Франція та Британія — Стармер і Макрон», — сказав український лідер.

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Зеленський наголосив, що це важливо.

«Це чітка позиція, і ми хотіли б надіслати цей сигнал», — сказав він, додавши, що США «безсумнівно» його почують.

Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що рішення, які зараз ухвалюють США, можуть вплинути на закінчення війни.