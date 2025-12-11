Зеленський назвав дві умови для виборів у воєнний час

Вибори під час війни: / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував вимогу Дональда Трампа провести вибори в Україні.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

За словами Зеленського, західні партнери говорять про необхідність виборів публічно не вперше.

«Я не хочу, щоб була в України якась слабка позиція, щоб хтось міг використовувати відсутність виборів як якійсь аргумент проти України. Тому я реагую на те, що кажуть партнери. Сказав президент США, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду. І тому я, безумовно, за вибори», — зазначив він.

На думку президента, найголовніше — щоб вибори прийшли легітимно.

«Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати», — запевнив він.

Зеленський уточнив, що він попросив народних депутатів України підготувати підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану, аби ні в кого не виникло думок, що його заяви про вибори — лише медійний сигнал.

«Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів — я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентів — покажіть те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі», — підсумував глава держави.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було». Згодом він повторив свою заяву і додав, що питання виборів начебто є одним з найобговорюваніших серед громадян України.