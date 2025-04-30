Зеленський назвав головні передумови для переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна готова до переговорів з Російською Федерацією у будь-якому форматі, але для цього держава-агресорка повинна здійснити певні кроки.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у середу, 30 квітня.

За його словами, для того, щоб шукати рішення щодо завершення війни на перемовинах, у Кремлі повинні ухвалити рішення про припинення ударів по Україні та зупинити бойові дії.

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«Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну», — заявив Зеленський.

Президент України вкотре наголосив на необхідності повного припинення вогню, «безумовного і на достатній період — щонайменше на 30 діб».

Нагадаємо, напередодні, 29 квітня, президент Зеленський назвав пропозицію президента держави-агресорки Володимира Путіна припинити всі бойові дії з нагоди російського Дня перемоги 9 травня «черговою спробою маніпуляцій».