Зеленський назвав головні теми зустрічі з Трампом у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку планує обговорити питання гарантій безпеки для України. За його словами, йдеться про основу домовленостей, яку вже напрацювала Європа, враховуючи роль Сполучених Штатів.

Про це президент України розповів під час зустрічі з журналістами.

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч Прем’єр-міністра Великої Британії з Президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку», — зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що у Нью-Йорку розраховує побачити, наскільки партнери готові надати Україні саме ті гарантії безпеки, яких вона потребує.

Окремо президент розповів про програму свого візиту до Сполучених Штатів. Він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН, де відбудеться саміт із повернення українських дітей, викрадених Росією. За його словами, участь у заході підтвердили 38 делегацій. Також у Нью-Йорку запланована Кримська платформа у широкому форматі за участю близько трьох десятків країн.

«Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, „мінерал-діл“. Це будемо об’єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей», — додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, проте наразі очікує рішучих кроків від західних партнерів.

Раніше ми писали, що наступного тижня Зеленським вирушить до Нью-Йорка, США.