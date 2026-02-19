Зеленський назвав головну перешкоду миру: подробиці

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Під час мирних переговорів у Женеві 17-18 лютого Україна і Росія просунулися в питаннях щодо військового напрямку. Однак у політичних, стосовно Донбасу. Втім, у Кива і Москви щодо цього різна позиція.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для британського журналіста Пірса Моргана.

За словами Зеленського, за військовим напрямом сторони ближче до того, що існуватиме документ, у якому будуть прописані деталі того, «як можна або як необхідно здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню».

«За політичним напрямом усе складніше. У нас немає єдиної позиції — навіть у тристоронньому форматі. У нас три різні точки зору щодо питання територій», — наголосив глава держави.

Він розповів, що 2025-го під час мирних переговорів у Саудівській Аравії США запропонували припинити вогонь, зупинитися на лінії розмежування і вирішувати територіальне питання виключно дипломатичним шляхом. Однак зараз сторони «трохи вийшли з тієї позиції».

«Ми відповіли: „Послухайте, ми дотримуємося тієї ж американської позиції, яка була запропонована в Саудівській Аравії… Тому моя позиція — я хочу підтримати будь-який формат, щоб не припиняти діалог. Але це не означає, що я прийму все“, — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що зараз РФ пропонує Києву самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Україна не може на це піти, як юридично визнати території російськими. З його слів, рішення зупинитися «там, де ми перебуваємо» — «це вже великий компроміс».

«Просто так віддати її (територію — Ред.) добровільно? Я не можу підтримати таку ідею. Думаю, що навіть за дуже важких обставин я не впевнений, що наш народ буде до цього готовий. Тому що, як ви сказали, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України», — сказав президент.

Він вкотре наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Зокрема, від США, а також присутність представників Європи в Україні, а також українська армія в розмірі 800 тисяч. Втім, навіть за цих умов, вважає він, «ніхто не може дати нам слово, що Путін не прийде знову».

«І один із дуже важливих моментів — лінії оборони. Тому коли ми говоримо про безпеку, коли ми говоримо про Донбас, про Донецьку область, я також думаю як президент про лінії оборони, які там дуже сильні», — підсумував Зеленський.

Переговори у Женеві

17-18 лютого у швейцарській Женеві відбулися переговори з Росією. Очільник Офісу президента та учасник делегації Кирило Буданов назвав їх непростими. Водночас інших деталей не повідомив.

Водночас Володимир Зеленський назвав найбільш спірні питання. З його слів, йдеться про статус окупованих Росією територій на сході України та майбутнє ЗАЕС, яка залишається під контролем Москви. Щодо цих пунктів не було досягнуто згоди, додав він.

The New York Times також повідомило, що за лаштунками переговірники намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди. Адже Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни.