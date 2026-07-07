Зеленський назвав головну причину, чому Україна має бути в НАТО

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна має увійти до складу НАТО, оскільки її бойовий досвід та оборонні можливості значно зміцнять систему колективної безпеки союзників. Залишати державу поза межами євроатлантичного блоку після того, як її армія довела свою ефективність у сучасній війні, є нелогічним кроком.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті НАТО в Анкарі.

Перевага України над РФ на фронті — що заявив Зеленський

Зеленський підкреслив, що українським силам уже вдалося змінити стратегічну ситуацію на полі бою, зокрема в питанні спроможностей завдавати ударів по об’єктах на території країни-агресора.

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«Росія довго вірила, що має територіальну перевагу, що її глибокий тил недосяжний. Ми їх дістали», — зазначив Володимир Зеленський.

Саміт НАТО в Анкарі — останні новини

Нагадаємо, 7 липня, в Анкарі стартував саміт НАТО. До столиці Туреччини з’їхалися лідери всіх 32 країн-членів Альянсу. Прибув і президент України Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що попереду важлива робота в Анкарі, де Україна очікує на сильний і результативний саміт НАТО. За його словами, наразі необхідні рішення, які забезпечать більший захист громадян, розширять оборонні можливості та зміцнять безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Туреччині.

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