Зеленський назвав головну умову, яка покаже справжню готовність Путіна до миру

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Володимир Зеленський заявив, що головним доказом прагнення закінчити війну є готовність сісти за стіл тристоронніх переговорів. За його словами, той, хто відмовляється від такої зустрічі, насправді не хоче миру.

Про це президент України заявив під час спілкування з журналістами.

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Президент зазначив, що його згода на тристоронні переговори є чітким сигналом прагнення завершити війну.

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«Мені здається, особа, яка не готова до тристоронньої зустрічі на сьогодні не готовий до завершення війни», — заявив президент.

Президент пояснив, що згода обговорити припинення вогню є головним показником прагнення миру. Він нагадав, що раніше Україна відмовлялася від безумовного перемир’я через велику кількість загиблих. Зеленський наголосив: хоча зараз Київ готовий до розмови, жодні злочини не прощені.

«І звісно, не все пробачалось, і я можу навпроти казати, нічого не пробачено», — наголосив він.

Насамкінець президент додав, що сьогодні Україна відкрито демонструє свою позицію щодо дипломатичного врегулювання, однак не бачить зустрічних кроків від іншої сторони.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо росіяни чинитимуть дзеркально та відмовляться від своїх ударів.

Раніше Володимир Зеленський зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни. Він припускає, що мир в Україні може настати ще до зими.

Також раніше Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Путін хоче завершити війну.

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