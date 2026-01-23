ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав головну умову пакету відновлення України

Володимир Зеленський зробив заяву про пакет відновлення України, президент наполягає на прозорості джерел фінансування та чітких умовах відбудови.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повної прозорості у питаннях формування та використання коштів на відбудову країни. За його словами, чіткі умови фінансування стануть фундаментом, на якому будуватиметься оновлена держава.

Про це глава держави сказав журналістам, коментуючи стратегію пакету відновлення України.

Зеленський підкреслив, що питання походження коштів та механізми їхнього розподілу не можуть бути розмитими. Прозорість процесів є критично важливою як для чинного уряду, так і для майбутніх лідерів країни.

«На цьому фундаменті буде відбудовуватися Україна. Це дуже важливо. Наша команда і наступна команда повинні розуміти, звідки будуть йти гроші і на що Україна реально може розраховувати», — зазначив президент.

Нагадаємо, одним із головних потенційних джерел пакету відновлення Україна називає заморожені російські активи. Наразі країни G7 та ЄС розробляють юридичні механізми передачі Україні доходів від цих активів як першого кроку до масштабної відбудови.

