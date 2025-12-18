- Дата публікації
Зеленський назвав головну умову виборів в Україні
Для проведення виборів в Україні необхідне припинення вогню та відповідний законопроєкт.
Вибори в Раду і місцеві вибори зараз не розглядаються, щодо голосування в «Дії» консенсусу немає. Для проведення виборів також потрібна співпраця народних депутатів України щодо змін законів.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання журналістів.
«Законопроєкту про вибори поки що немає, але всі сигнали депутатам передані», — сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому 9 грудня, закликав Україну провести президентські вибори й не виключив, що Зеленський здобуде в них перемогу.
Президент України у відповідь заявив про готовність провести вибори під час війни, але наголосив, що залишаються невирішені питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.