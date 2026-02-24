Зеленський назвав головну умову закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війна закінчиться тоді, коли спільний фронт президента США Дональда Трампа та європейських партнерів змусить російського диктатора Володимир Путіна до реального діалогу.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Tagesschau.

За якої умови закінчиться війна в Україні?

Зеленський заявив, що завершення війни можливе тоді, коли Трамп діятиме спільно з європейськими партнерами. За його словами, саме об’єднана позиція США та Європи може «поставити Путіна на місце» і змусити його вести реальні переговори з результатом.

«Результат може бути тільки один — це припинення вогню, навіть якщо не буде мирного договору, а лише угода про перемир’я з відповідними кроками з боку США та інших партнерів. Я маю на увазі гарантії безпеки», — наголосив президент України.

Чому Путін продовжує війну і як йому на руку грає Трамп?

Зауважимо, повномасштабна війна в Україні триває чотири роки, а дипломатичні зусилля залишаються повільними та малоефективними. Попри невдачі на фронті, Путін не відмовився від планів знищити суверенітет України, що ставить під сумнів його щирість у переговорах. Диктатор далі вірить, що все ще може виграти війну.

Водночас Київ непокоїть упередженість команди Трампа, зокрема спецпосланця Стіва Віткоффа, яка схиляє Україну до територіальних поступок на Донбасі, покладаючись на сумнівні економічні обіцянки Кремля. Зеленський наголошує на несправедливості таких вимог, адже мир неможливий через перемогу агресора. Реального прогресу в перемовинах, попри заяви США, наразі не спостерігається.

Війна в Україні — останні новини

У Кремлі поки не підтверджують терміни та місце нового раунду переговорів щодо закінчення війни проти України, зокрема в Женеві. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ці деталі ще потребують узгодження між сторонами, проте Москва сподівається на продовження діалогу, зберігаючи свою позицію незмінною.

Водночас NYT інформує, що за чотири роки війни Росія суттєво виснажила резерви, витративши половину ліквідних активів Фонду нацдобробуту. Путін підпорядкував економіку воєнним цілям, спрямовуючи майже 40% бюджету на оборону та 9% на борги, що руйнує багаторічну фінансову стабільність. Замість технологій та ШІ ресурси йдуть на зброю, що поглиблює технологічну відсталість і залежність від Китаю.

Ситуацію погіршують демографічна криза через втрати на фронті, відтік мізків та санкції. Початковий воєнний «бум» змінюється стагнацією, кризою ринку праці та падінням доходів, що робить мілітаризовану економіку довгостроковим тягарем для країни.