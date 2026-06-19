Зеленський назвав головний страх Путіна, через який війна триває: причина здивує

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» країни-агресорки Росії Володимир Путін боїться повернення своїх військових додому. Саме тому диктатор не хоче припинення війни в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, Путін не хоче зупинятись, а всі його розмови про нібито бажання миру — «брехня». Зеленський наголосив, що «всі партнери це відчувають». Втім, водночас вони впевнені, що разом вдасться зупинити кремлівського «фюрера».

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«Путін хоче, щоб у нас все горіло. Він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним. Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Він боїться своєї армії фізично. Якщо не буде припинення війни без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни», — висловився Володимир Зеленський.

Вкотре президент попередив, що у майбутньому «під ударом можуть бути інші». Водночас він наголосив на необхідності тиску на Москву, аби, своєю чергою, Київ мав сильну позицію.

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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для України. Зараз Київ бачить так зване «вікно можливостей» для посилення тиску на Кремль і працює над тим, щоб розширити його завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що війна в Україні триватиме ще кілька місяців. З його слів, бойові дії триватимуть щонайменше ще три-чотири місяці.

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Своєю чергою американський лідер Дональд Трамп натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться». Він наголосив на необхідності переговорів між українським і російським лідерами для завершення конфлікту.

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