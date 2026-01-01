ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав графік мирних переговорів: коли відбудуться важливі зустрічі

Президент Володимир Зеленський анонсував серію важливих зустрічей, які стартують вже 3 січня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна починає цей рік важливими дипломатичними переговорами, щоб здобути довгоочікуваний мир.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверенні за 1 січня.

За його словами, голова української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров кожного дня на зв’язку з американською командою та нашими партнерами у Європі.

Зеленський анонсував важливі зустрічі у різних форматах.

  • Так, 3 січня — зустріч радників із питань національної безпеки в Україні.

«Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО», — повідомив він.

  • 5 січня — зустріч начальників генеральних штабів. Головне на цих переговорах– це гарантії безпеки для України.

  • 6 січня — зустріч на рівні лідерів європейських країн — учасників Коаліції охочих.

«Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше», — зазначив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський зробив нову заяву про обмін полоненими.

