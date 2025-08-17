Зеленський назвав історичне рішення США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Готовність Сполучених Штатів взяти участь у гарантіях безпеки для України є історичним рішенням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки засідання «коаліції охочих» у Брюсселі, яке відбулося 17 серпня, напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

«Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи», — наголосив український лідер.

Зеленський зазначив, що на сьогоднішньому засіданні відбулася координація спільних позицій європейських партнерів України щодо чіткої підтримки її незалежності та суверенітету.

«Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник», — зазначив він.

Український президент також повідомив, що на цьому засіданні напрацьовувався спільний погляд на те, якою має стати мирна угода. За його словами, вона повинна бути «дійсно чесна, швидка й така, що спрацює».

Нагадаємо, раніше на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що досі немає чітких подробиць про те, якими будуть гарантії безпеки від Європи та США для стримування Росії від повторної агресії.

Видання CNN повідомило, що президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими партнерами можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.

За інформацією Politico, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тривалий мир в Україні повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, які невдовзі будуть обговорюватися зі США та державами, що входять до так званої коаліції охочих.