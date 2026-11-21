Володимир Зеленський / © Associated Press

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Нового посла України в США можуть призначити після фінального звіту міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо дипломатів у різних країнах, а претендентів на посаду — щонайменше семеро.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній. Може бути. Колишня прем’єрка Юлія Свириденко може бути послом в Сполучених Штатах Америки. Також високий рівень у Сергія Кислиці. Дмитро Кулеба може бути послом в Сполучених Штатах Америки. Клімкін також не викликає у мене запитань. Думаю, також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги підходить до таких викликів», — сказав президент.



Найменш очікуваною стала остання кандидатура, яку Зеленський назвав без прізвища.

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«Досвідчений військовий з високим рівнем англійської також може бути послом України в США», — додав президент.

Відставка та підозри Стефанішиній — останні новини

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України в США. Втім, сама колишня дипломатка зазначила, що начебто пішла з посади за власним бажанням.

Згодом НАБУ та САП оголосили Стефанішиній нову підозру, звинувативши її в незаконному збагаченні. Запобіжний захід для неї обирав Вищий антикорупційний суд, а адвокати експосолки просили зробити засідання закритим.

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