Зеленський назвав ключове питання переговорів в Абу-Дабі

На тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією в Абу-Дабі (ОАЕ), які заплановані на 23-24 січня, ключовим буде питання Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Питання Донбасу — ключове. Його будуть обговорювати в Абу-Дабі. Зокрема, як три сторони (Україна, Росія і США — Ред.) це бачать», — наголосив український лідер.

Водночас зустріч з президентом США Дональдом Трампом і його командою, що відбулася 22 січня на полях форуму в Давосі, Зеленський назвав позитивною. Зокрема, під час переговорів порушили питання протиповітряної оборони. За словами президента, Київ очікує від Вашингтона позитивних результатів.

Як повідомлялося, помічник російського диктатора Юрій Ушаков після зустрічі зі спецпосланцями США заявив, що без вирішення територіальних питань немає перспектив «довгострокового врегулювання» в Україні. У Москві знову акцентували на «формулі Анкориджа».

Нагадаємо, переговори США з Росією та Україною виходять на фінішну пряму. Під час зустрічі в Абу-Дабі будуть говорити про території та ймовірне енергетичне перемир’я. Російську делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков.