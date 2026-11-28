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Зеленський назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
Президент окреслив низку конкретних вимог і питань щодо обговорення майбутніх гарантій безпеки для України.
Україна хоче отримати гарантії, подібні до тих, які передбачає членство в НАТО. Вони мають бути пов’язані з припиненням вогню та містити чіткі зобов’язання партнерів на випадок нового нападу Росії.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC.
«Це гарантії безпеки. Це членство в ЄС, як частина гарантій безпеки, сильна армія та фінансування на відбудову. Ми повинні мати чітке розуміння, що якщо Росія знову вдасться до агресії, деякі з наших партнерів відреагують. Але ми не знаємо, як саме вони реагуватимуть. Для мене все має бути чітко, коли ми говоримо про гарантії безпеки. Ми у стані війни. Ми розуміємо, що саме є сильним проти Росії або захистом від російської агресії. Це означає, який саме контингент країн буде представлений, яка кількість солдатів буде представляти свої країни на нашій території під час мирного вирішення, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО, а однією з основ безпекових гарантій — повна інтеграція у ЄС.
Президент Франції Емманюель Макрон зауважив, що серед безпекових гарантій України повинні бути сильна й добре оснащена армія, а також підтримка європейських збройних сил.
Тим часом американський посланець Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати Москву погодитися на гарантії за зразком статті 5 НАТО, які передбачають зобов’язання союзників реагувати на агресію, зокрема із застосуванням військової сили.