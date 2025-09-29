Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав країни, які наступними можуть постраждати від агресії Путіна.

Про це Зеленський сказав під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму.

Сигнали порушень повітряного простору в Європі — це не окремі інциденти, а тривожна тенденція. Йдеться не лише про загрозу окремим країнам, а про безпеку всієї Європи, заявив президент.

«Ви бачили, що Естонія, Польща, Данія, Норвегія та Швеція. Були певні сигнали, я не кажу, що не може бути точної одноразової чи масової атаки. Ні, я говорю про тенденції. Диму без вогню не буває», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що все це ризики, це порушення повітряного простору, кордонів і міжнародного права. І це має викликати реакцію не з точки зору атакованої країни, а з позиції, що Європа під загрозою агресивних дій Росії.

Відповідь має бути єдиною — ЄС і НАТО разом зі США. Росія прагне розколоти союзників, але саме спільна позиція може стримати агресію, наголосив Зеленський.

«Тому ми маємо захищати всіх. Отже, єдиний голос може дати відповідь в Європі, в НАТО, разом зі США-ти безумовно, бо цього хоче Росія. Росія хоче, щоб НАТО реагувало, але лише частково, без США. Тому єдиний голос важливий і має реагувати на те, що Росія дозволяє собі зараз», — сказав президент.

На думку Зеленського, треба дивитися не лише на європейські країни. Треба глянути на країни колишнього СРСР, де Росія втрачає свій вплив. Саме там може поширитися агресія.

«У Молдові, дякувати Богу, маємо проєвропейський результат. Молодці, вони. Президентка Майя Санду чудово попрацювала. Бо було багато ризиків і деякі мабуть ще залишаються. Але добре, що народ показав, куди прямує і яке майбутнє бачить», — сказав він.

За словами президента, є ризики, щодо Казахстану та інших країн.

«Тому потрібно бути готовими до нових викликів», — підсумував він.

Раніше Зеленський повідомив, що Росія застосовує танкери тіньового флоту як платформи для запуску та управління дронами, що атакують європейські країни. За словами Зеленського, це — нове підтвердження того, що водні шляхи (зокрема Балтійське море) мають бути закриті для російських танкерів, як мінімум для тіньового флоту.