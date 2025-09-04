Зеленський назвав міста, які опиняться під загрозою через втрату Донбасу

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Територіальні поступки Україні - принесуть не мир, а спонукатимуть Росію до нової хвилі агресії. У разі втрати Донбасу наступними під ударом можуть опинитися міста Харків і Дніпро.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Le Point.

Глава держави переконаний, якщо українські війська залишать східні регіони, це стимулює Путіна на нову хвилю агресії. Він пояснив, що саме так сталося 2014-го, коли РФ захопила Крим, а вже потім використовувала анексований півострів як плацдарм для наступу на півдні України.

"Він вторгся до частини сходу нашої країни 2014-го, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо для Путіна незахищений простір поруч із містом з півторамільйонним населенням – Харковом. Він також захопить промисловий центр – Дніпро. Це відкриє перед ним нові можливості", – заявив президент.

Український лідер наголосив, що сьогодні боротьба відбувається не просто за території, а за українську ідентичність, яку намагається знищити Москва. Зеленський наголосив, що територіальні поступки будуть рівносильні наданню агресору можливості робити все, що він захоче.

"Тим у Європі, хто зводить ситуацію до територіального питання, я кажу: подивіться на ці території. Це не просто земля, це чийсь дім. Це також могили ваших батьків, ваших бабусь і дідусів, ваших прадідусів. Там також є школи і діти. Ця земля згадується в українських історичних книгах. Там знімали фільми, там писали вірші. Росіяни прийшли, щоб спробувати стерти нашу ідентичність, переписати історію. Ми боремося за збереження нашої ідентичності. Наша боротьба – не тільки за територію. Вона за Україну, яка складається з фрагментів історії та людей", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Україна має провести референдум для вирішення будь-яких територіальних питань. Окрім того, він вкотре наголосив на необхідності скасування воєнного стану, “а отже, виборів”.

Зауважимо, днями перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що “відправною точкою” для двосторонніх переговорів України і агресорки Російської Федерації щодо територіальних питань має бути теперішня лінія зіткнення. За його словами, питання територій належить до сфери лише двосторонніх переговорів.