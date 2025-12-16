ТСН у соціальних мережах

Зеленський назвав ймовірні терміни можливої зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом може відбутися після доопрацювання документів.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після доопрацювання відповідних документів делегації України та Сполучених Штатів можуть зустрітися вже найближчим часом, зокрема у вихідні 20–21 грудня.

Про це глава держави заявив під час спілкування з українськими журналістами.

За словами Зеленського, наступним етапом після фіналізації українських документів мають стати консультації США з російською стороною. Після цього американська сторона проведе окремі обговорення з президентом США, а далі очікується зустріч переговорних команд України та США.

«Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним (президентом США Дональдом Трампом - ред.) зустрінемось.», - сказав глава держави.

Нагадаємо, що раніше Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди.

