Зеленський назвав ймовірні терміни можливої зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом може відбутися після доопрацювання документів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після доопрацювання відповідних документів делегації України та Сполучених Штатів можуть зустрітися вже найближчим часом, зокрема у вихідні 20–21 грудня.
Про це глава держави заявив під час спілкування з українськими журналістами.
За словами Зеленського, наступним етапом після фіналізації українських документів мають стати консультації США з російською стороною. Після цього американська сторона проведе окремі обговорення з президентом США, а далі очікується зустріч переговорних команд України та США.
«Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним (президентом США Дональдом Трампом - ред.) зустрінемось.», - сказав глава держави.
Нагадаємо, що раніше Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди.