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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський назвав можливу заміну Маркаровій на посаді посла в США

Український президент не знає, де продовжить працювати Маркарова.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський підтвердив майбутнє звільнення з посади посла в США Оксани Маркарової.

Про це він сказав на брифінгу з представниками українських та іноземних медіа у Римі.

«Зміна посла в Сполучених Штатах Америки відбудеться. Я вдячний Оксані Маркаровій, ми з нею розмовляли, мали контакт», — повідомив Зеленський.

За словами українського президента, він не знає, де продовжить працювати Маркарова, але хотів би, щоб вона продовжувала свою кар’єру в Україні.

Також він назвав ймовірного наступника Маркарової.

«Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді ми матимемо серйозні перестановки в Кабміні», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що головним завданням нового посла буде зміцнення оборони України від агресії Росії.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що під час останньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський назвав кандидатів на цю посаду — чинного прем’єр-міністра Шмигаля, міністра оборони Умєрова, віцепрем’єр-міністерку Стефанішину та міністра енергетики Галущенка.

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