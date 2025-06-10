Зеленський сказав, на який компроміс готовий для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський розповів, на який компроміс готовий піти для досягнення мирної угоди з Росією та закінчення війни. Він акцентував, що Київ не визнає окуповані території російськими.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю угорському виданню Valasz Online.

Зеленський зазначив, що меморандум України про припинення вогню є основою для переговорів з РФ. На основі цього українська делегація має мандат обговорювати гуманітарні питання — долю військовополонених та викрадених дітей — або перемир’я. Водночас делегація не має мандату обговорювати суверенітет і територіальну цілісність України. «Це наше конституційне питання», — наголосив президент.

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«Ми вже казали, що не визнаємо окуповані території російськими. Ми також неодноразово заявляли: якщо ми отримаємо відповідні гарантії безпеки, що Путін не зможе продовжувати війну, тоді у нас буде час вирішити територіальні питання. Дипломатичним шляхом, а не зброєю», — розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна хоче припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін.

«Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум — це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян», — висловився глава держави.

Він акцентував, що саме тому потрібні сильні посередники: щоб росіяни не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей.

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«Сполучені Штати наразі не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, після чого вони просто пішли. Чому? Через їхню м’яку політику щодо Росії», — сказав президент України.

До слова, у середині травня Зеленський вже заявляв, що жодні мирні переговори не можуть передбачати поступки у питаннях територіальної цілісності України, адже «це означало б порушення нашої Конституції». Президент сказав про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над окупованими територіями та гуманітарну ситуацію там, однак наголосив: юридично Україна не визнає ці території російськими.

Нагадаємо, 4 червня Зеленський жорстко розкритикував російський меморандум про припинення вогню, який Москва представила на переговорах у Стамбулі. РФ пропонує два варіанти припинення вогню: 1) виведення ЗСУ з усіх територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя; 2) повна заборона на передислокацію ЗСУ, зупинка мобілізації та проведення демобілізації, скасування воєнного стану, припинення постачання військової допомоги, відмова від присутності іноземних військ на території України, зобов’язання не проводити жодних військових операцій проти РФ та амністувати громадян, які співпрацювали з окупаційною владою.