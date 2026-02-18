Зеленський назвав найбільш спірні питання переговорів у Женеві

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Швейцарії не було досягнуто жодної згоди щодо найскладніших питань, звинувативши Москву у «спробі затягнути» процес.

Про це передає The Guardian.

«Ми бачимо, що певна підготовча робота вже проведена, але поки що позиції відрізняються, оскільки переговори були нелегкими», — сказав він журналістам після переговорів.

Зеленський заявив, що статус окупованих Росією територій на сході України та майбутнє Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка залишається під контролем Москви, є одними з найбільш спірних невирішених питань.

Він додав, що обговорення відбулися як у військовому, так і в політичному плані, зокрема щодо того, як може бути реалізовано будь-яке потенційне припинення вогню, назвавши військовий канал «конструктивним».

«Військові розуміють, як контролювати припинення вогню та завершення війни, якщо є політична воля», — сказав президент.

«Другий день переговорів завершився лише через дві години, що свідчить про мізерний прогрес і підкреслює, наскільки далекою все ще здається угода, попри обіцянки Дональда Трампа припинити війну в перший день його президентства», — зазначають у виданні.

Ще одним невирішеним питанням є гарантії безпеки. Зеленський неодноразово наголошував, що будь-який територіальний компроміс відбудеться лише після того, як Україна отримає тверді зобов’язання від своїх західних союзників, зокрема від Вашингтона.

Але адміністрація Трампа, яка прагне перемоги на міжнародній арені для зміцнення позицій президента США вдома, наполягає на тому, щоб Київ спочатку погодився на територіальні поступки, пропонуючи гарантії безпеки лише після цього.

Зеленський звернув увагу на розбіжність у часі на початку цього тижня: «Наші американські друзі готують гарантії безпеки. Але вони сказали — спочатку цей обмін територіями чи щось таке, а потім гарантії безпеки. Я думаю — спочатку гарантії безпеки. По-друге, ми не відмовимося від наших територій, але ми готові до компромісу».

Раніше Зеленський заявив, що вважає несправедливим те, що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, до поступок заради миру.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого в Женеві закінчився перший день тристоронніх консультацій між Україною, США та РФ.

За інформацією видання Axios, переговори у Женеві зайшли в «глухий кут».