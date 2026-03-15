Зеленський назвав найгірші дії уряду Угорщини

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Найгіршими діями чинного уряду Угорщини є поширення антиукраїнських настроїв в угорському суспільстві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у суботу, 14 березня, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, навмисне розпалювання урядом Віктора Орбана неприязні до українців погано впливатиме на післявоєнну співпрацю у сфері економіки і бізнесу.

«Це погано для всіх. Ми ж сусіди. Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин, для відносин між нашими людьми. Коли такі між сусідами відносини штучно створюються, нічого хорошого в цьому немає», — наголосив він.

Антиукраїнські дії уряду Орбана: що відомо

Нагадаємо, в лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса». Він заявив, що Київ прагне хаосу в Угорщині та вдається до шантажу, блокуючи нафтопровід «Дружба», щоб спровокувати зростання цін. Орбан сказав, що Угорщина не здасться і захищатиме свої сім’ї.

Згодом партія Орбана «Фідес» поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.

Також угорський прем’єр заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. Він анонсував розгортання військових підрозділів і засобів ППО поблизу критичної інфраструктури, а також посилене патрулювання поліції біля електростанцій та диспетчерських центрів.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.