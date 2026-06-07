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Зеленський назвав найшвидший шлях до миру: що може статися з лінією фронту
Заморожування нинішньої лінії фронту може бути найшвидшим способом перейти до дипломатії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожування лінії бойового зіткнення в її нинішньому вигляді може бути найшвидшим способом перейти до дипломатичного врегулювання війни.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.
Ведуча Ялда Хакім запитала Зеленського, яким він бачить можливе припинення вогню з Росією. Зокрема, вона уточнила, чи погодився б він на заморожування лінії фронту там, де вона проходить зараз, якщо припинення вогню було б узгоджене вже завтра.
“Так. Це найшвидший шлях”, — відповів Зеленський.
Водночас президент наголосив, що Україна хоче не просто зупинити бойові дії, а зробити це так, щоб війна не повернулася.
“Ми хочемо зупинити війну таким чином, щоб вона не повернулася. Ідея не просто заморозити, але найшвидший спосіб — це заморозити та перевести це в дипломатичне русло”, — сказав він.
На запитання, чи означатиме такий сценарій фактичне надання Росії того, чого вона хоче на цьому етапі, Зеленський відповів, що йдеться не про поступку Москві.
“Ні, справа не просто в тому, щоб дати. Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я думаю, що це важливо для нас”, — пояснив президент.
За словами Зеленського, головна мета України — зберегти життя людей і створити умови для завершення війни дипломатичним шляхом, але без ризику її повторення.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Путіна з відкритим листом, у якому викладено пропозиції щодо припинення війни та запрошення до особистої зустрічі.
Путін 4 червня зробив низку заяв, серед яких повідомив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси. Путін також заявив, що Росія не відмовлялася від діалогу з Європою, але не довіряє посередникам з антиросійською позицією.