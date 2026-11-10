Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну: що пропонує президент

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидший шлях до припинення війни — зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів. За його словами, такий підхід дозволить зберегти людські життя, навіть якщо остаточне мирне врегулювання триватиме значно довше.

Про це глава держави заявив в соціальних мережах.

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На думку Зеленського, насамперед необхідно домовитися про припинення вогню, залишивши війська на позиціях, які вони займають зараз. Після цього можна переходити до обговорення складних політичних і безпекових питань.

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«І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку. Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути», — пояснив президент.

Він наголосив, що припинення бойових дій також дозволило б сповільнити мобілізацію та створити умови для відновлення економічної активності.

«Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну — замінити зброю на слова», — зазначив Зеленський.

Що може завадити припиненню війни

Президент визнав, що навіть після домовленості про припинення вогню залишиться багато невирішених питань. Зокрема, сторонам доведеться визначити лінію зупинки військ, повноваження моніторингової місії, умови демілітаризації, роль європейських партнерів та джерела фінансування відбудови.

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Однак, за словами Зеленського, ці складнощі не повинні ставати перешкодою для негайного припинення бойових дій.

Водночас президент застеріг від сценарію, за якого Росія вимагатиме спочатку погодити масштабний мирний план, а вже потім зупинити війну.

«Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями — складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну», — наголосив Зеленський.

Мирні переговори в Абу-Дабі: що відомо про зустріч України, США та Росії

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися дводенні мирні переговори України, США та Росії. Першим етапом стали консультації української делегації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До них також мали долучитися американські спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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Рустем Умєров повідомив, що після узгодження позицій із партнерами відбудуться тристоронні переговори з РФ. Україну представляють Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Головними пріоритетами Києва залишаються припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання. Віткофф заявив, що Україна, США та європейські партнери узгодили спільну позицію: майбутні домовленості мають поважати український суверенітет, територіальну цілісність і передбачати дієві гарантії безпеки.

Перед початком зустрічей Кирило Буданов наголосив, що попереду багато складної роботи, але головне — досягти конкретних результатів. Водночас Давид Арахамія заявив, що не очікує значних результатів від першого раунду переговорів, натомість має сподівання щодо другого.

Тим часом The Economist повідомляє, що США розглядають суперечливі варіанти компромісу з Москвою. Серед них — повернення Росії на європейські енергетичні ринки та зміна адміністративних меж України, яка дозволила б Кремлю заявити про контроль над Донбасом без захоплення решти українських міст.

В Україні скептично оцінюють готовність Путіна до швидкого завершення війни. За даними видання, реалістичнішими результатами нинішніх переговорів можуть стати нові обміни полоненими та локальні припинення вогню, тоді як питання територій і довгострокових гарантій безпеки залишаються найскладнішими.

Детальніше про мирні переговори в Абу-Дабі – в матеріалі ТСН.ua.

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